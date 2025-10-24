В Уфе особенный издательский дом «Чародейка» презентовал новые книги

И авторы, и сотрудники издательства – это люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничным желанием творить. Для многих выход собственный книг – это мечта, которая казалась недостижимой. А сотрудники издательства «Чародейка» решили сделать всё, чтобы желания писателей исполнились. Поэтому и название у книжного дома волшебное.