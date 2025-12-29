В Уфе презентовали книгу о героях СВО из Башкирии

В Уфе прошла презентация книги «Башкортостан. Герои специальной военной операции». В фирменной торговой точке издательства «Китап» гости смогли встретиться и пообщаться с авторами, историком, членами Общественной палаты России и республики и руководителем филиала Госфонда поддержки участников СВО.
Книга посвящена уроженцам Башкортостана, удостоенным звания Героя России за участие в спецоперации на Украине. Издание, выполненное в жанре биографических очерков, рассказывает не только о подвигах бойцов, но и о причинах проведения СВО, а также о вкладе Башкортостана.
Авторы книги подчеркнули, что это первое в России издание, посвящённое героям спецоперации. Разделить этот момент и почтить память бойцов пришли их родные и близкие, чьи имена увековечены на страницах книги.