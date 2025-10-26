В Башкирии заблудились три человека

В Башкирии за прошедшие сутки пропали три человека. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии заблудились три человека

В лесу Белорецкого района заблудились двое мужчин, а в Буздякском один. К счастью, все пропавшие были оперативно найдены.

Спасатели напоминают:

Заблудиться в лесу может каждый, но правильная подготовка и знание базовых правил помогут вам избежать опасности или быстро получить помощь.

Подготовка:

Зарядите телефон и возьмите powerbank

Сообщите близким маршрут и время возвращения

Подготовьте необходимые вещи:

Свисток — для подачи сигналов

Компас — для ориентации

Яркая одежда — чтобы вас заметили

Фонарик — для вечерних часов

Если заблудились:

Остановитесь

Позвоните в службу спасения 112

Оставайтесь на месте до прихода помощи

Волна
