В Башкирии заблудились три человека

В Башкирии за прошедшие сутки пропали три человека. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.
В лесу Белорецкого района заблудились двое мужчин, а в Буздякском один. К счастью, все пропавшие были оперативно найдены.
Спасатели напоминают:
Заблудиться в лесу может каждый, но правильная подготовка и знание базовых правил помогут вам избежать опасности или быстро получить помощь.
Подготовка:
Зарядите телефон и возьмите powerbank
Сообщите близким маршрут и время возвращения
Подготовьте необходимые вещи:
Свисток — для подачи сигналов
Компас — для ориентации
Яркая одежда — чтобы вас заметили
Фонарик — для вечерних часов
Если заблудились:
Остановитесь
Позвоните в службу спасения 112
Оставайтесь на месте до прихода помощи