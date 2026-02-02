В Башкирии три человека заразились бешенством

В республике три человека заразились бешенством. Опасное инфекционное заболевание передалось через укус домашними животными. Без своевременного лечения болезнь приводит к летальному исходу. Поэтому важно незамедлительно обращаться за медицинской помощью и не забывать вакцинировать домашних животных.

На страшный визг животного выскочила хозяйка собаки, попытавшаяся прогнать лису, но зверь уже покусал питомца. Позже выяснилось, что пострадал и второй пёс. Оба животных оказались инфицированы. К сожалению, обоих пришлось усыпить. Похожая ситуация произошла и в Благовещенском районе.

Питомица Буся пострадала, когда встала на защиту хозяев. Лиса проникла во двор и пыталась покусать людей, но собака приняла удар на себя. Уже известно о трёх случаях заражения бешенством у людей, в том числе у детей.

После появления первых симптомов пациентам помочь уже невозможно: лечения от бешенства не существует. Спасти человека можно только, если медицинская помощь была оказана вскоре после заражения.

Переносчиками бешенства может быть любое животное, чаще всего это лисы. С начала года было зафиксировано более полусотни обращений о появлении лисиц вблизи жилья.

Основной инструмент защиты – это профилактика. Необходимо ежегодно прививать домашних животных. Это и спасло трёхлетнюю Джесси. Венера выпустила собаку погулять во двор частного дома, а вскоре увидела, как на территорию пробралась лиса.