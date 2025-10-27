Офицер СВО из Уфы уничтожил диверсионную группу противника

Военнослужащий из Уфы, известный под позывным «Дёма», был удостоен высокой государственной награды. За героизм, проявленный при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции, он получил медаль «За храбрость» II степени.
Как сообщил глава администрации Дёмского района столицы Иван Иванов, бой произошел в районе села Свердликово Курской области. Офицер вступил в схватку с диверсионно-разведывательной группой ВСУ. Сначала боец забросал позиции гранатами, а затем, действуя из стрелкового оружия, ликвидировал противника.
Младший лейтенант «Дёма» заключил контракт с Министерством обороны РФ в августе 2023 года. В настоящее время он командует 2-м десантно-штурмовым взводом 4-й десантно-штурмовой роты 2-го десантно-штурмового батальона.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
