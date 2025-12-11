Разведчик из Башкирии помог снайперам уничтожить опорный пункт ВСУ

Заместитель командира взвода разведроты имени Вафы Ахмадуллина мотострелкового полка «Башкортостан» Радмир Байдавлетов награжден орденом Мужества. Государственную награду разведчик получил за успешное выполнение боевой задачи, в ходе которой российские снайперы одержали победу над противником.

Как сообщил «Башинформ», в ходе операции группа, в составе которой был Байдавлетов, попала под плотный огонь артиллерии и беспилотников ВСУ. Командир принял решение отправить в разведку опытного бойца. Радмир Байдавлетов смог выявить слабые места в обороне противника и передать координаты снайперам.

Эта информация позволила снайперской группе уничтожить опорный пункт Вооруженных сил Украины, а также захватить пленного.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Видео: соцсети.

