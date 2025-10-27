В онкоцентре Уфы женщины могут пройти обследование молочных желез

В Уфе на базе Республиканского клинического онкологического диспансера женщины могут пройти обследование молочных желез. Во всем мире октябрь объявлен месяцем осведомленности о раке груди. Кроме того, именно это онкологическое заболевание считается одним из самых распространенных среди женщин.

Риск заболеть им особенно увеличивается после 40 лет, поэтому в рамках акции «Розовая лента» врачи принимают в учреждении даже в выходные дни. По показаниям есть возможность пройти УЗИ молочных желез и выполнить скрининговую маммографию. Также желающие могут пройти обучение приемам самообследования.