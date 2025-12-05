В Уфе молочный завод планирует вдвое увеличить переработку сырья

Один из уфимских молочных заводов планирует сразу вдвое увеличить переработку сырья. На предприятии хотят вложить в свою модернизацию более 5 миллиардов рублей и довести производство до 500 тонн молока в сутки. Всего через пять лет в Башкортостане должны появиться 50 ферм. После запуска всех объектов в регионе будут производить более одного миллиона тонн молока в год.

14 тысяч бутылок молока – именно такое количество продуктов выходит с этой линии всего за час. Вмешательство человека минимальное. Операторы лишь следят за производством и качеством. Перед наполнением напитка каждую ёмкость и крышку тщательно дезинфицируют. А вот полностью процесс производства занимает 20 минут, начиная от поступления молока, крепления этикеток и выхода с линии вот таких палеток. На заводе также готовят сметану, творог, йогурты. Молоко привозят из ферм Башкортостана.

Оно проходит пастеризацию для того, чтобы убрать и убить бактерии, чтобы был чистый, натуральный и полезный продукт. Иршат Бадретдинов, оператор производственной линии

Ближайшая пятилетка у руководства компании расписана очень подробно. Предприятие получило льготный кредит по линии Минсельхоза России на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Планы грандиозные – модернизировать завод и увеличить объем переработки молока, а также расширить ассортимент продукции.

Наш Президент ставит нам задачу внедрять повсюду роботизацию. Это тоже одно из направлений нашей деятельности, мы всюду ставим автоматизированные производственные линии, ставим роботы, так как площадка будет принимать существенно больше молока. Мы планируем увеличить объем переработки молока на этой площадке до 500 тонн в сутки. Андрей Шутов, управляющий акционер агрохолдинга

В Башкортостане к 2030 году должны появиться 50 ферм. С каждым годом объемы переработанного молока будут только расти, ибо с растущей загрузкой имеющиеся заводы не справятся. Поэтому обновлять производства уже необходимо сейчас.

Молочная отрасль для Башкортостана остается и будет в ближайшие десятилетия флагманом развития, драйвером развития. Если мы с вами запускаем 50 молочных ферм, миллион тонн товарного молока её переработки, это почти 1,2 млн гектаров пашни на обслуживание этой отрасли. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Также представители Башкирского аграрного университета и агрохолдинга заключили соглашение о подготовке кадров для предприятия. Партнёры будут проводить совместно научные исследования.

Будем организовывать совместные лаборатории, совместные классы, привлекать специалистов с группы компаний для преподавания, чтобы из стен университета выходили востребованные кадры. Илдар Габитов, ректор Башкирского государственного аграрного университета