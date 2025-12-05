В Уфе молочный завод планирует вдвое увеличить переработку сырья

Один из уфимских молочных заводов планирует сразу вдвое увеличить переработку сырья. На предприятии хотят вложить в свою модернизацию более 5 миллиардов рублей и довести производство до 500 тонн молока в сутки. Всего через пять лет в Башкортостане должны появиться 50 ферм. После запуска всех объектов в регионе будут производить более одного миллиона тонн молока в год.
14 тысяч бутылок молока – именно такое количество продуктов выходит с этой линии всего за час. Вмешательство человека минимальное. Операторы лишь следят за производством и качеством. Перед наполнением напитка каждую ёмкость и крышку тщательно дезинфицируют. А вот полностью процесс производства занимает 20 минут, начиная от поступления молока, крепления этикеток и выхода с линии вот таких палеток. На заводе также готовят сметану, творог, йогурты. Молоко привозят из ферм Башкортостана.
Ближайшая пятилетка у руководства компании расписана очень подробно. Предприятие получило льготный кредит по линии Минсельхоза России на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Планы грандиозные – модернизировать завод и увеличить объем переработки молока, а также расширить ассортимент продукции.
В Башкортостане к 2030 году должны появиться 50 ферм. С каждым годом объемы переработанного молока будут только расти, ибо с растущей загрузкой имеющиеся заводы не справятся. Поэтому обновлять производства уже необходимо сейчас.
Также представители Башкирского аграрного университета и агрохолдинга заключили соглашение о подготовке кадров для предприятия. Партнёры будут проводить совместно научные исследования.
Эксперты отмечают, что в последние годы многие предприятия обогнали учебные заведения в части подготовки кадров и труда на высокотехнологичном оборудовании. Более того, у компаний грандиозные планы. В частности, этот агрохолдинг намерен открыть в регионе логистический центр, чтобы обеспечить потребности в сельхозпродукции жителей Урала и Сибири.