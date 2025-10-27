Студентка из Уфы вошла в число лучших сварщиков России

Студентка из Уфы Валерия Галямова вошла в число победителей Кубка сварки России. Наравне с молодыми людьми представительница прекрасного пола в теории и на практике продемонстрировала выдающиеся способности в области металлообработки. Почему Валерия решила связать свою жизнь именно с этой сферой и какие у нее планы на будущее?

Работа кипит – искры летят. И наблюдая за отточенными движениями мастера сложно поверить, что за защитной маской скрывается сосредоточенный взгляд студентки-первокурсницы. Становиться сварщиком Валерия Галямова поначалу не планировала. После школы девушка поступила в колледж, где освоила профессию повара. Какое-то время она работала по специальности и даже подумать не могла, что в скором времени варить ей придется уже металл.

О своем выборе Валерия не жалеет. Делить профессии на мужские и женские она не привыкла. Главное, говорит студентка, гореть своей работой. Возможно, именно такое отношение к делу и помогло ей стать одной из лучших на соревнованиях.

Просто рассказывать о себе Валерии показалось скучным, а потому попробовать свои силы она решила в номинации «учащиеся». Там уфимка оказалась единственной представительницей прекрасного пола и наряду с юношами выполняла сложные сварочные работы. О попадании в тройку лучших студентка тогда даже не думала. А вот ее наставник Рузель Закиров в своей подопечной не сомневался ни минуты.

Сейчас начинающий педагог уже проводит курсы повышения квалификации. Как отмечают эксперты, профессия сварщика с каждым годом становится все популярнее среди молодежи. Главное и дальше повышать престиж специальности. Например, в рамках уроков по профориентации.