Два театра Башкирии вошли в число номинантов премии «Золотая маска»

Два театра Башкортостана вошли в число номинантов всероссийской премии «Золотая маска». Речь идёт о Театре кукол и уфимском «Нуре». Представители первого презентовали постановку из цикла рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» под названием «Тьма Египетская».

В руководстве Башкирского театра кукол отмечают, что после реконструкции учреждения активно заняты возрождением вечернего репертуара. Представители театра «Нур» выдвинули на конкурс спектакль «Гора» по произведению Ильдара Юзеева в номинации «Драматический театр».