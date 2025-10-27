В Уфе стартовали курсы арабского языка

Площадкой стал Российский исламский университет. Слушатели трехдневных курсов – преподаватели университетов и ученые, которые сами обучают студентов языку. Главное темой станет ознакомление с передовыми методиками и инструментами преподавания арабского.
Основной упор на практику и те проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе занятий. Курсы организованы совместно с Организацией исламского мира по образованию, науке и культуре.
Курсы пройдут 40 человек. Сейчас обсуждается возможность организовывать подобное обучение с участием международных экспертов на регулярной основе.