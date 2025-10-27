В Уфе стартовали курсы арабского языка

Главная цель курсов – научить еще более эффективно и результативно преподавать язык. Чтобы ученики параллельно с изучением правил учились коммуницировать между собой и педагогом на арабском. И, конечно, эти занятия также помогают развивать взаимодействие в образовательном и культурном плане между Башкортостаном и арабским миром.

Юсуф Исмаили, эксперт центра арабского языка для иностранцев при Организации исламского мира по образованию, науке и культуре /Марокко/