В Башкирии проводятся масштабные научные акции

Знания в действии. В Межвузовском кампусе Евразийского научно-образовательного центра ноябрь объявлен месяцем науки. За этот период планируется провести два фестиваля и около 40 научно-популяризирующих мероприятий. Они будут охватывать не только деятельность ученых. Для детей и подростков в кампусе будут проводиться образовательные занятия.

Сейчас в кампусе работает несколько лабораторий. Среди них – «Кибер-ателье» – прототип цифровых фабрик будущего, где процесс проектирования одежды построен на трехмерном проектировании изделий. Она способна выпускать как электронные, так и физические коллекции одежды.