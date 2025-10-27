В Башкирии проводятся масштабные научные акции

Знания в действии. В Межвузовском кампусе Евразийского научно-образовательного центра ноябрь объявлен месяцем науки. За этот период планируется провести два фестиваля и около 40 научно-популяризирующих мероприятий. Они будут охватывать не только деятельность ученых. Для детей и подростков в кампусе будут проводиться образовательные занятия.
Сейчас в кампусе работает несколько лабораторий. Среди них – «Кибер-ателье» – прототип цифровых фабрик будущего, где процесс проектирования одежды построен на трехмерном проектировании изделий. Она способна выпускать как электронные, так и физические коллекции одежды.
Также свою работу ведет лаборатория многофункциональных материалов. Она занимается разработкой деталей для авиационной промышленности и энергетики. Ученые активно взаимодействуют с представителями индустрии и решают технологические задачи по заказу. Среди оборудования в лаборатории есть уникальный электронный микроскоп, который является самым мощным в республике Башкортостан.