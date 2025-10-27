В Уфе прошла церемония отправки бойцов в зону СВО

Верного друга нашел боец из Башкортостана во время спецоперации. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал боец с позывным «Курай». Сегодня в Уфе прошла торжественная церемония отправки очередной группы бойцов на СВО — башкирского батальона имени Салавата Юлаева. Вот уже два года солдат с позывным «Курай» опекает собаку по кличке Пуля. Поэтому и в отпуск приехали вместе.

Подписать контракт на военную службу можно в любой день. Для этого на базе санатория «Черемушки» работает центр «Защитник». В режиме одного окна можно пройти медкомиссию, оформить документы и подписать контракт с Министерством обороны. Консультируют по правовым и финансовым вопросам, предоставляют временное проживание.