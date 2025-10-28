В Башкирии продолжаются массовые проверки на дорогах

Сегодня, 28 октября, в Башкирии проходят масштабные рейды по проверке водителей. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

В настоящее время экипажи отдельного специализированного батальона ДПС работают на 135 км автодороги Уфа – Оренбург. В Уфе сотрудники ГАИ дежурят на улице Генерала Рыленко и на проспекте Октября.

Мероприятие направлено на выявление нарушений ПДД и профилактику аварийности. Автомобилистов просят быть внимательными на указанных участках дорог.