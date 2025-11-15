В Башкирии провели массовые проверки автомобилистов

В Башкирии состоялись массовые проверки автомобилистов. Результатами рейдов поделились в ГАИ.
Инспекторы пресекли более 1500 административных правонарушений. В частности, задержали 45 водителей в состоянии опьянения, 13 автомобилистов, лишенных прав, и 37 вовсе не имеющих соответствующих документов.
О фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами, находящимися в состоянии опьянения, вы можете сообщить на телефон доверия МВД по Башкирии: 279-32-92. Также в чат-бот Госавтоинспекции по приему сообщений: @GIBDDRB_02bot.