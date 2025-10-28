Стало известно, как в Башкирии будут награждать участников СВО

Радий Хабиров подписал указ, который устанавливает порядок оформления документов для награждения государственными наградами республики участников специальной военной операции.

Согласно новым правилам, представление к награде должно содержать подробное обоснование боевых заслуг военнослужащего. Для этого необходимо предоставить полную служебно-боевую характеристику, в которой описываются его личные качества и дается оценка поведения в условиях боевых действий.

Для действующих военнослужащих ходатайство на имя Главы республики направляет командир войсковой части, пишет «Башинформ».

Для уволенных с военной службы ходатайство должны совместно подготовить глава муниципалитета по месту жительства участника СВО и командир его бывшей войсковой части.

Для бойцов, получивших инвалидность, документы подготовит башкирский филиал Фонда «Защитники Отечества».