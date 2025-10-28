Власти Башкортостана обсудили вопросы обращения с ТКО

Республика сохраняет свои позиции в зоне высокой устойчивости по показателям эффективности реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, формируемыми Минприроды России. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством премьер-министра Правительства Башкортостана Андрея Назарова с главами городов и районов.

В этом году в регионе доля отходов, направленных на сортировку, должна составить 46,1%, а захороненных – не более 94,2%. Доложили и о текущей ситуации по вывозу твердых отходов. Работа ведётся последовательно, содержание контейнерных площадок напрямую зависит от слаженной работы региональных операторов и органов местного самоуправления.