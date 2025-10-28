В Уфе подросток на питбайке попал в ДТП

В Уфе 27 октября около 18:00 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Подробности рассказали в Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 34-летний мужчина за рулем «Ниссан Ноут» при развороте столкнулся с движущимся во встречном направлении питбайком «Кева».

В результате ДТП 17-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы и был доставлен в больницу.

Как выяснилось, у подростка не было права на управление питбайком. В присутствии родителей на него составили протокол. Теперь Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав будет решать вопрос о привлечении его законных представителей к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Кроме того, с юношей проведена профилактическая беседа в рамках социальной кампании «Не рули, малай!».