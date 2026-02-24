В Уфе подросток без прав попался пьяным за рулем «ВАЗа»

В минувшие выходные на улице Кремлевской сотрудники ГАИ Уфы остановили «ВАЗ». За рулем оказался несовершеннолетний, у которого не было ни водительских прав, ни навыков управления транспортным средством.

От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения юноша отказался. В отношении него составлен административный материал. Нарушителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

Материалы в отношении матери подростка направлены в КДН. Ей может грозить ответственность за ненадлежащее воспитание. Сам юноша может быть поставлен на учет в полиции. Автомобиль помещен на спецстоянку.