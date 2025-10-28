В Уфе прошел Республиканский форум краеведов

В Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди прошел четвертый Республиканский форум краеведов, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание уделили сохранению памяти о событиях тех лет.

В рамках форума показали архивные документы, презентовали книгу «В Иглино не было войны, но мы огнем ее задеты», делились опытом работы библиотечной системы Стерлитамака по патриотическому воспитанию. Также представили исследовательский проект «Книга Памяти Аскинского района» и рассказали о реализации акции «Твоя вахта памяти».