В Уфе состоялась республиканская новогодняя ёлка

В Уфе прошла Республиканская новогодняя ёлка. Мероприятие объединило более 1000 ребят со всей республике.

В ГКЗ «Башкортостан» в атмосфере волшебства отличников учёбы, победителей конкурсов и фестивалей, детей участников СВО, школьников из многодетных и малоимущих семей, а также ребят с особенностями здоровья приветствовали Дед Мороз и Снегурочка.