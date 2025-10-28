В Башкирии автолюбитель оказался в долгах на 4,5 млн рублей

Почем машина? В редакцию телеканала БСТ обратился житель Мелеузовского района, для которого покупка автомобиля обернулась гигантским кредитом. Мужчина утверждает: цена на сайте была одна, а в момент подписания договора резко выросла. При этом вернуть первоначальный взнос не удалось. По итогу для покупателя весь кредит встал в 4,5 млн рублей, который он должен выплатить в 2033 году.

Цена более чем привлекательная. В конце августа Айдар Бикбулатов приехал из Мелеуза в Уфу, чтобы купить выбранное авто. Мужчина говорит: всё началось после того, как отдал в кассу задаток.

Когда начали уже разговаривать, я уже первоначальный взнос внес, машину хотел оформить в кредит, оказалось, что машин нет. Я первоначальный внес 110 тысяч. Айдар Бикбулатов

Айдар рассказал, что ему начали предлагать другие автомобили, цена на которые была выше в два раза. В итоге в автосалоне, говорит Айдар, он провел 14 часов. Вернувшись домой в Мелеуз, отец 5-ти детей осознал, что сделка была невыгодной. Цена за авто более 1,5 млн. И, судя по кредитному графику, в 2033 году Айдар выплатит 4,5 млн рублей за неё.

Автомобиль после покупки стоит — ездить на нем нет желания, говорит мужчина. На сайте автосалона цены на машины действительно привлекательные. Только рядом с цифрами — звездочки. Вместе с представителями юридической компании и Айдаром отправились в автосалон. При виде съемочной группы часть сотрудников покинула зал. Юристы нашли одну интересную деталь на стойке информации.

Как так получается, что одно юрлицо использует книгу отзывов другой, которая была здесь в августе, — вопрос, который остался без ответа. А на другой вопрос ответ от сотрудников все же последовал, но не ясный.

Получается, что на кого работают они, то ли не знают, то ли не хотят говорить. Кто-то утверждает, что трудится совсем недавно. Юристы отмечают, что видят ряд моментов, которые заставляют их усомниться в добросовестной работе автосалона.

В самом автосалоне получить информацию по данной ситуации от сотрудников не удалось. Даже по телефону не назвали электронную почту, куда журналисты могут направить запрос.