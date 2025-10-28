В Башкирии автолюбитель оказался в долгах на 4,5 млн рублей

Почем машина? В редакцию телеканала БСТ обратился житель Мелеузовского района, для которого покупка автомобиля обернулась гигантским кредитом. Мужчина утверждает: цена на сайте была одна, а в момент подписания договора резко выросла. При этом вернуть первоначальный взнос не удалось. По итогу для покупателя весь кредит встал в 4,5 млн рублей, который он должен выплатить в 2033 году.
Цена более чем привлекательная. В конце августа Айдар Бикбулатов приехал из Мелеуза в Уфу, чтобы купить выбранное авто. Мужчина говорит: всё началось после того, как отдал в кассу задаток.
Айдар рассказал, что ему начали предлагать другие автомобили, цена на которые была выше в два раза. В итоге в автосалоне, говорит Айдар, он провел 14 часов. Вернувшись домой в Мелеуз, отец 5-ти детей осознал, что сделка была невыгодной. Цена за авто более 1,5 млн. И, судя по кредитному графику, в 2033 году Айдар выплатит 4,5 млн рублей за неё.
Автомобиль после покупки стоит — ездить на нем нет желания, говорит мужчина. На сайте автосалона цены на машины действительно привлекательные. Только рядом с цифрами — звездочки. Вместе с представителями юридической компании и Айдаром отправились в автосалон. При виде съемочной группы часть сотрудников покинула зал. Юристы нашли одну интересную деталь на стойке информации.
Как так получается, что одно юрлицо использует книгу отзывов другой, которая была здесь в августе, — вопрос, который остался без ответа. А на другой вопрос ответ от сотрудников все же последовал, но не ясный.
Получается, что на кого работают они, то ли не знают, то ли не хотят говорить. Кто-то утверждает, что трудится совсем недавно. Юристы отмечают, что видят ряд моментов, которые заставляют их усомниться в добросовестной работе автосалона.
В самом автосалоне получить информацию по данной ситуации от сотрудников не удалось. Даже по телефону не назвали электронную почту, куда журналисты могут направить запрос.
Съёмочная группа БСТ направила письма на электронную почту компании, указанную в публичных источниках, с просьбой прокомментировать данный случай и высказать свою позицию. На момент подготовки материала к эфиру ответа не получили. Что касается Айдара Бикбулатова, то он и его представители намерены расторгнуть договор и вернуть машину в салон, а деньги — обратно. Чтобы купить уже другую машину.