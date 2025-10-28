Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%

Банк России снизил ключевую ставку на полпроцента до шестнадцати с половиной годовых. Это уже четвертое подряд понижение показателя за последние месяцы. По мнению экспертов, изменения позволят оживить рынок кредитования к концу года. А вот экономика продолжит сбалансированный рост.

В базовом сценарии на следующий год ключевая ставка может быть на уровне 13–15 процентов. Инфляция, говорят аналитики, также остаётся на том же уровне.