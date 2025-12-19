Банк России снизит ключевую ставку до 16% годовых

Экономика в стране продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Показатели роста цен в ноябре снизились, хотя некоторое повышение инфляционных ожиданий наблюдается. Кредитная активность остается высокой. Банк России намерен сохранять жесткую монетарную политику столько, сколько потребуется для достижения целевого уровня инфляции в 4%. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Инфляция постепенно опустится до уровня 4-5% к концу 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.