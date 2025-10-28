В Уфе в Республиканском геронтологическом центре появилось новое оборудование

Тёплые руки, уверенные движения и тихая радость победы. Республиканский геронтологический центр «Именлек» сегодня получил от благотворительного фонда «Память поколений» новое оборудование, которое позволит оказывать услуги с комфортом как для жителей, так и для сотрудников.

С улыбки и гимнастики — так начинается каждое утро Аллы Александровны. Несмотря на разные сложности, здесь одно желание на всех — жить активно. Помощь медиков и социальных работников добавляет не менее важное — жить достойно. Без стеснения к своему состоянию, когда ты в силу возраста и диагноза не можешь самостоятельно делать самые простые вещи, а потому главный метод лечения здесь — реабилитация и адаптация.

Сегодня в «Именлеке» гости и с очень нужными подарками. Всё то, что необходимо. Тренажер активно-пассивной механотерапии для восстановления ног, изобретение для тех, кто перенес травму или инсульт, тележки-каталки для купания лежачих больных, которые позволят водные процедуры сделать не испытанием, а проявлением человеческой заботы.

Победа над болью, над страхом, над ощущением беспомощности. Темой реабилитации пожилых сегодня занимаются многие фонды.

Благотворительный фонд оказывает поддержку в шести регионах страны. Башкортостан выбран как один из самых социально направленных. Есть общий взгляд на поддержку пожилых. Для кого-то это просто вещи, а для этих людей — это проявление настоящей заботы.

Среди подарков 20 наборов посуды. Необычной, для тех, кто после инсульта едва может поднять руки и вынужден принимать пищу лежа.

Сделать всё по-домашнему и комфортно. Такие, казалось бы, мелочи делают жизнь старших людей спокойнее. Реабилитация в пожилом возрасте — это не просто медицинская процедура. Это возможность вернуть человеку уверенность. Сотрудники центра могут рассказать десятки историй о том, как их подопечные, вернувшись к самостоятельной жизни, возвращаются домой.