В Башкирии шесть человек погибли в ДТП из-за безнадзорного скота

В Башкортостане выросло число смертельных ДТП из-за несанкционированного выхода животных на дорогу. Эта проблема была особенно острой в 2020-2021 годах. После профилактической работы вопрос решился. Но этой осенью в авариях с участием домашнего скота на вольном выпасе погибли шесть человек.

Октябрь этого года. На трассе Аитово – Бижбуляк водитель «Лады Приоры» сбил лошадь, машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель и двое его 17-летних пассажиров погибли.

Неделю назад в Баймакском районе на проезжей части водитель автомобиля также сбил лошадь, потерял управление, выехал на встречку и столкнулся с Daewoo Matiz. Снова погибли три человека.

По сути, ответственность за эти ДТП лежит на владельцах животных. Только есть загвоздка. Если по чипу коровы легко определить хозяина, то с лошадьми сложнее. Проблема безнадзорного скота не менее острая, чем бродячих собак. Пастухов на селе не хватает, если не сказать, что их нет. Потому хозяева и отправляют домашних животных на вольный выпас.

Большинство осознает риски, но говорят, вариантов нет. Хотя за подобную бесхозяйственность предусмотрены штрафы до 10 тысяч рублей. Однако пенсионерам, которые держат скот, платить такие суммы нереально. Некоторые готовы отказаться от домашних животных. Да и местные власти, сочувствуя, не оформляют нарушения. Именно поэтому в Минтрансе решили организовать снова профилактические мероприятия и еще раз напомнить муниципалитетам о некоторых мерах.

Альтернативу пастухам нашли с приставкой «электро». Так, в Салаватском районе вблизи деревни Карталы появилось ограждение из проволоки и специальных лент, через которые проходит ток. При соприкосновении животное получает легкий электрический удар. Серьезного вреда он не наносит, но вызывает дискомфорт. Инициатором установки электропастуха выступили сами сельчане, сложились деньгами, чтобы реализовать проект.