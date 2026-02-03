В Уфе десять человек эвакуировались из горящего магазина

В Уфе произошел пожар в одном из магазинов крупной торговой сети. Возгорание было зафиксировано 3 февраля в здании на улице Вологодской.

На место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы МЧС России и городской пожарной охраны.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, горел одноэтажный пристрой к 9-этажному жилому дому. Огонь повредил утеплитель и фасадные панели на площади 10 кв.м.

К счастью, обошлось без пострадавших. Десять посетителей и сотрудников самостоятельно эвакуировались из задымленного помещения. Причины случившегося устанавливаются.