Муралы и уличное искусство: как Уфа раскрывает свою культуру

За четыре года в столице Башкортостана появилось 89 муралов. Художественные произведения создали, в том числе, в рамках проекта Фестиваля уличного искусства. А так как по результатам конкурса Агентства стратегических инициатив Уфа получила статус «Столицы детского туризма», город будет знакомить юных путешественников с культурой, традициями и технологическим потенциалом региона. На эту тему сегодня появилось еще одно изображение — на фасаде Колледжа индустрии питания и сервиса.

Памятник Салавату Юлаеву, мечеть Ляля-Тюльпан, Монумент дружбы. Изображениями главных достопримечательностей Башкортостана появились на стене Колледжа индустрии питания и сервиса. Уфа превращается в настоящую галерею под открытым небом. Этот мурал — дело рук Владислава Столярова. Работа заняла двое суток. Сложности, говорит мужчина, были только из-за непогоды. В 2007 он начал рисовать свои первые граффити, а спустя чуть больше 10 лет, с опытом за плечами, стал браться за крупные проекты.

В основном Владислав рисует на спортивную тематику. Именно он вместе с товарищем создал один из нашумевших баннеров болельщиков хоккейного клуба «Салават Юлаев» — по мотивам известной рок-группы «Король и Шут». Работать над плакатами, признается мужчина, получается только по ночам.

Только за 4 года невзрачные здания Уфы изменились до неузнаваемости — появилось 89 муралов. Их создали художники как местные, так и из разных регионов страны. Которых, к слову, заранее знакомили с культурой республики. Природа, связь поколений, память о подвигах предков — такие изображения появляются и на фасадах зданий других городов региона, например, Стерлитамака.

А вот на торце агидельской десятиэтажки изобразили уходящих вдаль воинов легендарной 112-й Башкавдивизии. По итогам фестиваля «ФормАРТ», работа Кирилла Ильина вошла в тройку лидеров ПФО. Другой мурал — «Форсирование Днепра» — посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.