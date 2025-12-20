В Башкирии рассказали, как помогают адаптироваться ветеранам СВО

В республике приняли закон об установлении квот для приёма на работу ветеранов СВО. Документ предусматривает содействие трудоустройству военнослужащих, вернувшихся из зоны спецоперации. Сегодня такой опыт уже имеется в Московской, Ленинградской и Новгородской областях. Как в Башкортостане защитникам Отечества помогают адаптироваться к гражданской жизни?

Обсуждение рабочих моментов для Вадима Клысова и Виктора Касымского – дело обычное. Причём сегодня их связывает не только работа, но и военное прошлое. Оба – ветераны СВО. На передовую защитники Родины отправились практически сразу, как началась спецоперация.

Вадим Клысов трудовую деятельность называет лучшим видом социальной реабилитации. Теперь того же мнения придерживается и Виктор Касымский. Во время боевых действий мужчина получил тяжелое ранение и лишился ноги. Случившееся, признаётся он, пережил с трудом.

И препятствий на пути к этой цели не возникло, рассказывает Виктор. На предприятии встретили отлично, трудовой договор заключили быстро.

А вот ветеран СВО Ришат Фаузитдиов сейчас работает на себя. После ранения, рассказывает боец, следовала долгая реабилитация, проблемы со здоровьем. Но мужчина понимал: пора возвращаться к полноценной жизни.

В будущем ветеран спецоперации планирует создать конный клуб, где все желающие смогут не просто прокатиться на лошадке, но и серьезно заняться верховой ездой. В развитии своего дела, говорит предприниматель, помогают в том числе различные обучающие программы. К примеру, в этом году в Башкортостане начала работу бизнес-академия «СВОи и новые возможности». В качестве инициаторов выступили Фонд развития и поддержки малого предпринимательства республики и региональный филиал Госфонда «Защитники Отечества».