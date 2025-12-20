В Башкирии рассказали, как помогают адаптироваться ветеранам СВО

В республике приняли закон об установлении квот для приёма на работу ветеранов СВО. Документ предусматривает содействие трудоустройству военнослужащих, вернувшихся из зоны спецоперации. Сегодня такой опыт уже имеется в Московской, Ленинградской и Новгородской областях. Как в Башкортостане защитникам Отечества помогают адаптироваться к гражданской жизни?
Обсуждение рабочих моментов для Вадима Клысова и Виктора Касымского – дело обычное. Причём сегодня их связывает не только работа, но и военное прошлое. Оба – ветераны СВО. На передовую защитники Родины отправились практически сразу, как началась спецоперация.
Вадим Клысов трудовую деятельность называет лучшим видом социальной реабилитации. Теперь того же мнения придерживается и Виктор Касымский. Во время боевых действий мужчина получил тяжелое ранение и лишился ноги. Случившееся, признаётся он, пережил с трудом.
И препятствий на пути к этой цели не возникло, рассказывает Виктор. На предприятии встретили отлично, трудовой договор заключили быстро.
А вот ветеран СВО Ришат Фаузитдиов сейчас работает на себя. После ранения, рассказывает боец, следовала долгая реабилитация, проблемы со здоровьем. Но мужчина понимал: пора возвращаться к полноценной жизни.
В будущем ветеран спецоперации планирует создать конный клуб, где все желающие смогут не просто прокатиться на лошадке, но и серьезно заняться верховой ездой. В развитии своего дела, говорит предприниматель, помогают в том числе различные обучающие программы. К примеру, в этом году в Башкортостане начала работу бизнес-академия «СВОи и новые возможности». В качестве инициаторов выступили Фонд развития и поддержки малого предпринимательства республики и региональный филиал Госфонда «Защитники Отечества».
Вопросу трудоустройства защитников Родины в регионе уделяют важное внимание. Так, депутаты Госсобрания приняли закон об установлении квот для приёма на работу участников СВО. Согласно документу, работодатели со штатом от 100 человек обязаны выделить для данной категории соискателей долю в размере 1% от средней численности сотрудников. При этом устроиться на работу бойцы спецоперации смогут как напрямую, так и по направлению службы занятости. Данное нововведение – не только вопрос социальной справедливости, но и отличный способ помочь ветеранам вернуться к мирной жизни.