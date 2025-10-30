В Уфе реализуется проект «Доступная культура»

Профессиональный практикум позволит учреждениям культуры стать более доступными для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Специальное обучение проводят сотрудники музеев, библиотек, домов культуры из разных районов республики.
Мероприятие будет проходить два дня. Автор проекта Ирина Кучербаева рассказала слушателям, что, в соответствии с Конвенцией Организации объединенных наций, каждый гражданин с ограниченными возможностями здоровья имеет право на доступ к информации.
Кроме того, в рамках проекта создали специальный сайт. В нём содержится информация по созданию комфортных условий для инвалидов в учреждениях культуры. В частности, желающие смогут ознакомиться с методическими материалами, законодательством, лучшими практиками. Также в рамках профессионального практикума запланировано посещение музеев Уфы. Проект «Доступная культура» реализуется при поддержке гранта Президента России.