В Уфе реализуется проект «Доступная культура»

Профессиональный практикум позволит учреждениям культуры стать более доступными для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Специальное обучение проводят сотрудники музеев, библиотек, домов культуры из разных районов республики.

Мероприятие будет проходить два дня. Автор проекта Ирина Кучербаева рассказала слушателям, что, в соответствии с Конвенцией Организации объединенных наций, каждый гражданин с ограниченными возможностями здоровья имеет право на доступ к информации.