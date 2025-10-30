В Уфе прошла конференция по вопросам безопасности в мессенджерах

Как защитить данные в мессенджерах? Об этом говорили на конференции в Общественной палате Башкортостана. Встречу провела ведущий эксперт отдела безопасности отделения Национального банка по республике Уральского главного управления Центробанка России Ольга Кузнецова.

Также говорили о безопасности мессенджера МАX и развенчали мифы вокруг сервиса. Участники заседания ответили на актуальные вопросы пользователей, развеяли ряд распространенных фейков и подчеркнули растущую роль национальных IT-решений в условиях нестабильной работы некоторых иностранных сервисов. Отметили удобство и доступность МАX для всех категорий граждан, включая старшее поколение. Интерфейс похож на Телеграм. Мессенджер успешно решает задачу бесперебойного общения, в том числе с помощью видеозвонков, что особенно важно для связи с родственниками из других городов.