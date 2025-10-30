В Уфе прошла конференция по вопросам безопасности в мессенджерах

Как защитить данные в мессенджерах? Об этом говорили на конференции в Общественной палате Башкортостана. Встречу провела ведущий эксперт отдела безопасности отделения Национального банка по республике Уральского главного управления Центробанка России Ольга Кузнецова.
Спикер поделилась советами по безопасному использованию мессенджеров, рассказала основные цифровые признаки мошенничества, алгоритмы действий в случае взлома аккаунтов в Госуслугах.
Также говорили о безопасности мессенджера МАX и развенчали мифы вокруг сервиса. Участники заседания ответили на актуальные вопросы пользователей, развеяли ряд распространенных фейков и подчеркнули растущую роль национальных IT-решений в условиях нестабильной работы некоторых иностранных сервисов. Отметили удобство и доступность МАX для всех категорий граждан, включая старшее поколение. Интерфейс похож на Телеграм. Мессенджер успешно решает задачу бесперебойного общения, в том числе с помощью видеозвонков, что особенно важно для связи с родственниками из других городов.