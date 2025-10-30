В Иглинском районе появился еще один новый ФАП

Пятый ФАП за год в муниципалитете. В селе Кляшево Иглинского района открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он будет обслуживать две деревни, а это порядка 300 жителей.

Теперь местные жители смогут в комфортных условиях получить первичную доврачебную помощь и при необходимости получить направление к узким специалистам. Открытие медучреждения стало возможным благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В ближайшее время в районе появится шестой по счету ФАП в селе Сарт-Лобово.