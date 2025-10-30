В Иглинском районе появился еще один новый ФАП

Пятый ФАП за год в муниципалитете. В селе Кляшево Иглинского района открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он будет обслуживать две деревни, а это порядка 300 жителей.

Теперь местные жители смогут в комфортных условиях получить первичную доврачебную помощь и при необходимости получить направление к узким специалистам. Открытие медучреждения стало возможным благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В ближайшее время в районе появится шестой по счету ФАП в селе Сарт-Лобово.

Провожу вакцинацию детей в новом здании, процедуры, веду приём пациентов, оказываю неотложную помощь на дому, проводим диспансеризацию населения. Светло, тепло, горячая вода есть, санузел. За короткий срок построили ФАП, спасибо. Будем работать.

Ринат Зиангиров, заведующий-фельдшер фельдшерско-акушерского пункта с. Кляшево
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями