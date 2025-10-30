В Уфе продолжается реставрация памятника Салавату Юлаеву

Реконструкция памятника Салавату Юлаеву завершится в ближайшие дни. Конструкция всадника уже полностью снята, специалистам остается демонтировать лошадь. Сегодня члены Наблюдательного совета при Башкультнаследии по вопросу сохранения памятника Салавату Юлаеву ознакомились с ходом работ и пообщались с реставраторами.

Словно от усталости он склоняет свою голову. В глаза сразу бросается коррозия, что разъедает наружный слой скульптуры. Но это лишь то, что на поверхностности. Куда плачевнее состояние конструкции изнутри. Специалисты сейчас занимаются демонтажом конной части композиции.

Конная часть памятника наполовину уже демонтирована и ожидает отправки в цех, где будет происходить реставрация. Члены наблюдательного совета сегодня посетили площадку и ознакомились с ходом работ.