Власти Башкирии подвели итоги купального сезона

Так, за летний период 2025 года благодаря своевременно принятым профилактическим мерам, гибель на воде сократилась на 3,5%. С начала года спасено 311 человек, в числе которых 52 ребенка. Стоит отметить, что Башкортостан занял лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по количеству организованных и безопасных мест для отдыха на воде. Тем не менее риск происшествий на воде сохраняется.