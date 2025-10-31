В Аургазинском районе появилась новая спортплощадка

Теперь это излюбленное место не только детей и подростков – в тоже активно проводят здесь время. Современная воркаут-зона с тренажерами на свежем воздухе практически не пустует, говорят местные жители.

Помимо благоустройства спортивной площадки, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Нагадаке планируют привести в порядок уличное освещение. На эти цели выделили 3 миллиона рублей. А еще местные жители на сходе граждан в этом году решили участвовать в «Трезвом селе» – республиканском конкурсе, который в случае победы позволяет его участникам за счёт бюджетных средств приукрасить свое село.