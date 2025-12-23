В Аургазинском районе по ППМИ обновили окна в школе

По желанию жителей. В рамках программы «Поддержка местных инициатив» в школе села Чуваш-Карамалы Аургазинского района обновили окна – вместо старых деревянных установили пластиковые. Решение об обновлении принималось на собрании жителей села. Большинство поддержали именно эту инициативу.
ППМИ – один из инструментов, помогающих жителям населенных пунктов решать проблемы. Основную сумму на реализацию идеи выделяют республиканские власти, частично – муниципальный бюджет и спонсоры. Небольшую лепту вносят и местные жители.
Жители поселения участвуют в проекте не впервые: уже благоустроены территория вокруг пруда, дом культуры, мемориальный комплекс. В учебном заведении ремонт также проводился в третий раз.