В Аургазинском районе по ППМИ обновили окна в школе

По желанию жителей. В рамках программы «Поддержка местных инициатив» в школе села Чуваш-Карамалы Аургазинского района обновили окна – вместо старых деревянных установили пластиковые. Решение об обновлении принималось на собрании жителей села. Большинство поддержали именно эту инициативу.

ППМИ – один из инструментов, помогающих жителям населенных пунктов решать проблемы. Основную сумму на реализацию идеи выделяют республиканские власти, частично – муниципальный бюджет и спонсоры. Небольшую лепту вносят и местные жители.