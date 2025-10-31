Избран новый глава Уфимской епархии и Башкортостанской митрополии

Митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон покинул свой пост в связи с достижением 75-летнего возраста. Накануне состоялось заседание Священного синода Русской православной церкви, на котором было рассмотрено прошение митрополита об отставке.

Участники собрания удовлетворили его и выразили признательность митрополиту Никону за продолжительный вклад в развитие церковной жизни. Новым главой Уфимской епархии и Башкортостанской митрополии избран епископ Барышский и Инзенский Филарет, которого освободили от обязанностей по руководству Барышской епархией.