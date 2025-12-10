В Башкортостанском реготделении «Единой России» подвели итоги работы за год

В приоритете поддержка СВО и социальная сфера. В Уфе состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия». В его работе принял участие глава республики, секретарь регионального отделения партии Радий Хабиров. На конференции подвели итоги партийной работы за уходящий год.
Партийный актив республики собрался на ежегодную отчётную конференцию. Главные темы – итоги уходящего года и задачи на новый политический сезон. Одним из приоритетных направлений остаётся поддержка участников спецоперации и членов их семей.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, социальные обязательства также остаются в числе главных задач. Традиционно перед Новым годом запланировано открытие ряда долгожданных объектов.
Одним из главных достижений в работе глава региона назвал открытие в Уфе первого в стране филиала Высшей партийной школы.
В республике успешно реализуется Народная программа. Это комплексный план развития на основе предложений граждан. Проекты решают ключевые социальные и экономические задачи в образовании, здравоохранении, культуре, а также в вопросах поддержки участников СВО.
Тесная работа ведётся со сторонниками партии. Они инициируют социальные акции, одна из таких прошла в Салавате – «Коробка храбрости» в поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями.
В 2026 году состоятся выборы депутатов Госдумы, в Уфе – депутатов Горсовета, эти избирательные кампании должны пройти в диалоге с жителями республики, отметил Радий Хабиров. Также глава региона наградил почётными грамотами и благодарностями руководителей лучших местных отделений партии.