В Башкортостанском реготделении «Единой России» подвели итоги работы за год

В приоритете поддержка СВО и социальная сфера. В Уфе состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия». В его работе принял участие глава республики, секретарь регионального отделения партии Радий Хабиров. На конференции подвели итоги партийной работы за уходящий год.

Партийный актив республики собрался на ежегодную отчётную конференцию. Главные темы – итоги уходящего года и задачи на новый политический сезон. Одним из приоритетных направлений остаётся поддержка участников спецоперации и членов их семей.

Прежде всего, хочу всех вас поблагодарить за этот непростой год. За ту работу, которую мы вместе проводим в поддержку специальной военной операции. Это наш главный приоритет. Здесь надо проявлять выдержку, терпение, стойкость. Поэтому настраивайтесь на эту работу до тех пор, пока мы не победим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, социальные обязательства также остаются в числе главных задач. Традиционно перед Новым годом запланировано открытие ряда долгожданных объектов.

Одним из главных достижений в работе глава региона назвал открытие в Уфе первого в стране филиала Высшей партийной школы.

Хорошим стимулом стало открытие в республике первого в стране филиала Высшей партийной школы. Мы старались приглашать в Уфу самых интересных спикеров, которые хорошо «разминали» политическое мышление. Будем продолжать эту работу. Следующий год будет чрезвычайно сложным в политическом плане. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

В республике успешно реализуется Народная программа. Это комплексный план развития на основе предложений граждан. Проекты решают ключевые социальные и экономические задачи в образовании, здравоохранении, культуре, а также в вопросах поддержки участников СВО.

Тесная работа ведётся со сторонниками партии. Они инициируют социальные акции, одна из таких прошла в Салавате – «Коробка храбрости» в поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями.