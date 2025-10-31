Журналисты ТРК «Башкортостан» удостоились наград конкурса им. Бориса Максудова

Сотрудники АО ТРК «Башкортостан» удостоились наград на конкурсе-премии региональной журналистики им. Бориса Максудова. Мероприятие прошло в Краснодаре. Творческий конкурс посвящен теме специальной военной операции и жизни новых регионов, а также нашим коллегам, освещающим эти темы.

358 авторов прислали более 900 материалов. Это самая большая журналистская творческая площадка в стране, посвящённая теме СВО и жизни новых регионов. Лауреатом стала Гузель Хамитова за цикл «Письма солдатам».

Еще одна наша коллега, автор и ведущая специальных проектов как на радио «Юлдаш», так и телеканале «БСТ» Гузель Ситдикова победила с радиопроектом «Журналисты СВО». Это история, как наши военкоры Азат Садреев и Айнур Кабиров передавали башкирским бойцам гостинцы с малой родины в ходе атак дронов. Ранее, буквально неделю назад, Гузель Ситдикова была удостоена премии имени Шагита Худайбердина.