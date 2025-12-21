Глава Башкирии наградил лауреатов конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество»

В Уфе прошло главное творческое событие года в медиасфере. Руководитель региона наградил лауреатов второго республиканского конкурса в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество». Премию Главы Башкортостана учредили в 2023 году по инициативе Радия Хабирова. В этом году авторы и творческие коллективы представили более полутора сотен работ. Эксперты определили 20 победителей в разных категориях.

Это заставка к одному из трогательных проектов на телеканале БСТ – «Мама». В 66-м выпуске Резида Аминова рассказывает, как сын сообщил, что уходит на СВО, как было сложно родителям принять его непростой выбор. Авторский коллектив проекта «Мама» стал лауреатом конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество». Героини выпусков – жительницы разных городов и районов Башкортостана, чьи сыновья выбрали путь защитников Отечества и отправились в зону СВО.

Конкурс с призовым фондом в 6 миллионов рублей учреждён по инициативе Радия Хабирова. В этом году он проводится во второй раз. На суд жюри было направлено рекордное количество работ – более 150. Теле- и радиопрограммы, аналитика, репортажи. Эксперты выбрали 20 сильнейших. Среди лучших и другие наши коллеги. Ильяс Батыргариев, творческий коллектив программы «Честно говоря». Рафик Ахметшин получил награду как автор, но сейчас он на передовой. Его репортажи, можно сказать, – это мужество в прямом эфире.

Нашим СМИ удаётся сохранять конструктивность, критическое мышление, нацеленность на освещение самых важных для людей вопросов. Почти за четыре года СВО вы подготовили сотни сюжетов, репортажей, реальных историй с передовой. Отмечу программу на БСТ «Защитники Отечества», телевизионный конкурс «Мой папа», трогательный проект «Мама», объединивший матерей и жён участников СВО. Главный телеканал БСТ – первый по просмотрам среди региональных каналов страны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня СМИ Башкортостана – это не просто новости. Это оружие информационного фронта. Такие проекты, как «Генералы Башкортостана», «Защитники Отечества», «Мой папа» формируют правду, которая не всегда на поверхности. И задача журналистов республики – оставаться мерилом честности и объективности в любой ситуации.