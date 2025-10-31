В Башкирии прошел конкурс детского творчества «Твой путь к прекрасному»

Искусство объединяет. Почти 500 детей со всей республики приняли участие в фестивале-конкурсе детского творчества «Твой путь к прекрасному». Проект ориентирован на детей разного возраста, которые могут показать свои таланты в хореографии, вокале, инструментальном исполнительстве и художественном творчестве.

Культурное мероприятие прошло во Дворце молодежи города Октябрьского, где для юных конкурсантов организовали творческие площадки с мастер-классами от «Волонтеров культуры», приуроченными ко Дню народного единства, и благотворительного фонда «Дари Добро».