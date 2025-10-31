В мотострелковом полку «Башкортостан» ввели в эксплуатацию новую столовую

В мотострелковом полку «Башкортостан» ввели в эксплуатацию новую солдатскую столовую. Объект расположен в тыловом районе. Здесь для военнослужащих готовят горячую пищу. Организовано трехразовое питание.
С возможностями подземной столовой ознакомились члены общественной организации «Ете ҡыҙ» («Семь девушек») и солист государственного концертного зала Айгиз Ханов, кураист-виртуоз Ильнур Хибатуллин, актриса национального Молодёжного театра имени Мустая Карима Гульсум Бикбулатова.
Здесь мастера искусств республики Башкортостан выступили с очередным концертом для участников специальной военной операции. Для наших земляков прозвучали мелодии на родном языке и патриотические песни. Артисты попробовали пищу, приготовленную в военно-полевых условиях. Позывной «Повар» угостил их гречневой кашей с тушёнкой.
Члены общественной организации «Ете ҡыҙ» («Семь девушек») привезли гуманитарную помощь, собранную силами жителей разных районов республики. Маскировочные сети из Белокатайского района, консервированная продукция из деревни Усмангали Белорецкого района, домашняя лапша, сладости, окопные свечи, медикаменты, личные посылки доставлены военнослужащим.