В мотострелковом полку «Башкортостан» ввели в эксплуатацию новую столовую

В мотострелковом полку «Башкортостан» ввели в эксплуатацию новую солдатскую столовую. Объект расположен в тыловом районе. Здесь для военнослужащих готовят горячую пищу. Организовано трехразовое питание.

Здесь мастера искусств республики Башкортостан выступили с очередным концертом для участников специальной военной операции. Для наших земляков прозвучали мелодии на родном языке и патриотические песни. Артисты попробовали пищу, приготовленную в военно-полевых условиях. Позывной «Повар» угостил их гречневой кашей с тушёнкой.