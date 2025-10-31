В Башкирии за 10 месяцев были трудоустроены более 850 инвалидов

За 10 месяцев этого года в республике было трудоустроено порядка 850 инвалидов. Это более половины всех обратившихся. Работу они нашли благодаря центрам занятости. По линии регионального Минтруда направляются субсидии на организацию рабочих мест в офисах и на производстве, стажировок, создание доступной инфраструктуры для инвалидов и многое другое. Это позволяет людям с ОВЗ менять свою жизнь.

Пара секунд, и деталь готова к финальной сборке. Всё должно быть сделано аккуратно. К слову, аккуратность — кредо сборщика светильников Михаила Прозорова. Несмотря на работу в цеху, он предпочитает надевать рубашку. Говорит, хочет быть стильным. Михаил пробовал работать промоутером в Уфе, но зарплата была низкая. Тем более, что нужно еще заботиться о близком человеке.

У Михаила аутизм, поэтому ранее достойную работу найти не получалось. Через центр занятости Благовещенска он прошел стажировку на светотехническом заводе. Его способности оценили, и Михаил Прозоров стал частью коллектива благодаря поддержке через госсубсидию на организацию рабочего места для него. На заводе в месяц производится порядка 2 тыс. единиц светильников разного назначения. Продукция расходится по всей стране. Михаил на заводе стал ценным кадром.

Михаил работает несколько месяцев и уже влился в коллектив. В районном центре занятости отмечают, в этом году из 10 обратившихся инвалидов 7 уже трудоустроены. Результат тесного взаимодействия с работодателями. Устаревшие стереотипы уходят в прошлое.

Всего в республике трудоустроены и работают более 25 тыс. инвалидов. И с каждым годом всё больший процент людей с ОВЗ находят себе профессию по душе. По итогам 2024-го число предприятий в регионе, трудоустроивших инвалидов, увеличилось на 350, и теперь в республике таких организаций более 9,5 тыс. И порой работники с инвалидностью могут дать фору другим специалистам.