В Уфе прошел закрытый благотворительный аукцион «Сквозь призму искусства»

На нем были представлены произведения живописи талантливых художников Башкортостана. Вырученные средства будут направлены в Детский реабилитационный центр для детей с особенностями развития.

В зале Башкирской Государственной филармонии звучат не просто цифры, а шансы детей на выздоровление. Благодаря неравнодушным ценителям искусства появляется возможность помочь нуждающимся.

Творческий союз республики Башкортостан представил 20 лотов в разной денежной категории, чтобы любая картина смогла найти своего владельца. Для благотворительного аукциона свои работы представили порядка 17 художников. Среди них как именитые, так и начинающие авторы.