В Уфе прошел закрытый показ фильма «Фарзана идет на Запад»

Долгожданный фильм «Фарзана идет на Запад» зрители увидят в кинотеатрах уже в предстоящем году. Первая военно-патриотическая картина для детей и молодежи в республике готовится к выходу в прокат. В ней рассказывается о юных тружениках тыла Башкортостана, которые преодолели 2000 километров, чтобы помочь своим соотечественникам. Полнометражный фильм снят по сценарию журналистки Бану Кагармановой и реализован на грант главы региона. Сегодня в Уфе состоялся закрытый показ.

Первый опыт в большом кино. Главная роль, еще и такая непростая. Ведь фильм основан на реальных событиях. Девочке Фарзане 14, и по истории она вместе с другими подростками совершила подвиг: в годы Великой Отечественной пешком из Учалинского района перегнала стадо из 400 коров на освобожденную от немецко-фашистских захватчиков территорию.

Работа над фильмом технически сложная. Для производства картины создали хромакейный павильон, где и проходили основные съемки. Современной кинокартине – современные технологии. Использовали и компьютерную графику, и искусственный интеллект. Нужно было охватить и показать всю географию похода – от башкирской деревни до Ольховки и обратно.

Наравне с опытными специалистами в съемках приняли участие девять дебютантов. Это не только актеры – исполнители главных ролей, но и постановщики, художник по костюмам и оператор. В фильме показана жизнь без прикрас – то, как человек познает мир, впервые разочаровывается, радуется и влюбляется, преодолевает трудности и выживает ради других.