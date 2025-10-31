ХК «Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд

«Салават» одержал пятую победу подряд. Сегодня уфимцы вновь были сильнее владивостокского «Адмирала». Три шайбы «юлаевцы» забросили в первом периоде. Сначала реализовали два численных преимущества стараниями Родуолда и Хохлачёва. В равенстве отличился Артур Фаизов.

Четвертую шайбу в ворота гостей уже в третьем периоде отправил Девин Броссо. А затем и Корбит. 5:0, и благодаря этой победе уфимцы поднялись на 8-е место на Востоке. Следующий матч «Салават» проведёт снова дома 2-го ноября против действующего чемпиона ярославского «Локомотива».