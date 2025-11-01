Источник жизни: как в Башкирии решают вопросы водоснабжения

Источник жизни. Многие вопросы, поступающие на прямую линию главы республики, связаны с водообеспечением населенных пунктов. И по всем обращениям принимаются соответствующие решения.
В декабре 2022 года село Райманово Туймазинского района попало в программу «Чистая вода». Но в домах жителей она так и не появилась. Подрядчик сорвал сроки строительства водопровода. Сельчане рассказали об этом Главе Башкортостана во время Прямой линии.
Тогда по поручению Радия Хабирова местные власти подписали контракт с новым исполнителем, который и выполнил заказ. В рамках нацпроекта «Экология» построена насосная станция в селе Агиртамак, от которой в Райманово протянули 57 километров водопроводных сетей и водоводов.
Сейчас идет процесс подключения потребителей к сетям водоснабжения. Водоводы и распределительные колодцы теперь влияют и на безопасность местных жителей. А их в Райманово около трёх тысяч человек.
А в деревне Тулубаево Бижбулякского района воду нужно было обуздать. Проливные дожди и весеннее половодье превращали небольшой ручеёк в бурлящую реку, которая постоянно смывала участок дороги с водопропускной трубой диаметром 80 сантиметров. Местные каждый раз пытались устранить проблему своими силами, но стихия оказывалась сильнее. В прошлом году через портал Госуслуг Евгений Семёнов написал об этом Радию Хабирову. Спустя короткое время в деревню заехали рабочие на спецтехнике и за две недели решили многолетний вопрос.
Жители теперь не только ежедневно пользуются новой переправой, но и планируют благоустроить территорию — установить на берегу ручья беседки и скамейки.
Благодарные жители деревни Тулубаево не только ежедневно пользуются новым гидросооружением, но и следят за его техническим состоянием. Соседи по очереди очищают трубы от забившегося мусора.