Источник жизни: как в Башкирии решают вопросы водоснабжения

Источник жизни. Многие вопросы, поступающие на прямую линию главы республики, связаны с водообеспечением населенных пунктов. И по всем обращениям принимаются соответствующие решения.

В декабре 2022 года село Райманово Туймазинского района попало в программу «Чистая вода». Но в домах жителей она так и не появилась. Подрядчик сорвал сроки строительства водопровода. Сельчане рассказали об этом Главе Башкортостана во время Прямой линии.

Тогда по поручению Радия Хабирова местные власти подписали контракт с новым исполнителем, который и выполнил заказ. В рамках нацпроекта «Экология» построена насосная станция в селе Агиртамак, от которой в Райманово протянули 57 километров водопроводных сетей и водоводов.

По водопроводу у нас здесь будет качественная вода подаваться. Она с водозабора Нугуш идёт. И соответствует всем параметрам СанПиНа. Рамиль Абунагимов, начальник цеха водоснабжения ООО «Водоканал» г. Туймазы

Сейчас идет процесс подключения потребителей к сетям водоснабжения. Водоводы и распределительные колодцы теперь влияют и на безопасность местных жителей. А их в Райманово около трёх тысяч человек.

Ещё имеется 187 пожарных гидрантов. В случае пожара водовод постоянно под давлением. Пожарные могут напрямую использовать водовод, подключая пожарный гидрант. Фарит Шагиев, глава Тюменяковского сельсовета

А в деревне Тулубаево Бижбулякского района воду нужно было обуздать. Проливные дожди и весеннее половодье превращали небольшой ручеёк в бурлящую реку, которая постоянно смывала участок дороги с водопропускной трубой диаметром 80 сантиметров. Местные каждый раз пытались устранить проблему своими силами, но стихия оказывалась сильнее. В прошлом году через портал Госуслуг Евгений Семёнов написал об этом Радию Хабирову. Спустя короткое время в деревню заехали рабочие на спецтехнике и за две недели решили многолетний вопрос.

Сегодня это водопропускная система уже полностью с откосами, залитая бетоном, полтора метра. Поэтому мы уверены, что весенний паводок эти трубы выдержат. Евгений Семёнов, житель д. Тулубаево

Жители теперь не только ежедневно пользуются новой переправой, но и планируют благоустроить территорию — установить на берегу ручья беседки и скамейки.

В масштабах республики этот мост не такой значительный. Но для наших жителей это большой вспомогательный мост. Все поля у нас на той стороне находятся. Поэтому вся техника крупная переезжает отсюда. Для нас это большой важный объект. Поэтому большое спасибо Радию Фаритовичу за его помощь. Сергей Ходак, глава Дёмского сельсовета