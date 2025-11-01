Источник жизни: как в Башкирии решают вопросы водоснабжения

Источник жизни. Многие вопросы, поступающие на прямую линию главы республики, связаны с водообеспечением населенных пунктов. И по всем обращениям принимаются соответствующие решения.

В декабре 2022 года село Райманово Туймазинского района попало в программу «Чистая вода». Но в домах жителей она так и не появилась. Подрядчик сорвал сроки строительства водопровода. Сельчане рассказали об этом Главе Башкортостана во время Прямой линии.

Тогда по поручению Радия Хабирова местные власти подписали контракт с новым исполнителем, который и выполнил заказ. В рамках нацпроекта «Экология» построена насосная станция в селе Агиртамак, от которой в Райманово протянули 57 километров водопроводных сетей и водоводов.

По водопроводу у нас здесь будет качественная вода подаваться. Она с водозабора Нугуш идёт. И соответствует всем параметрам СанПиНа.

Рамиль Абунагимов, начальник цеха водоснабжения ООО «Водоканал» г. Туймазы

Сейчас идет процесс подключения потребителей к сетям водоснабжения. Водоводы и распределительные колодцы теперь влияют и на безопасность местных жителей. А их в Райманово около трёх тысяч человек.

Ещё имеется 187 пожарных гидрантов. В случае пожара водовод постоянно под давлением. Пожарные могут напрямую использовать водовод, подключая пожарный гидрант.

Фарит Шагиев, глава Тюменяковского сельсовета

А в деревне Тулубаево Бижбулякского района воду нужно было обуздать. Проливные дожди и весеннее половодье превращали небольшой ручеёк в бурлящую реку, которая постоянно смывала участок дороги с водопропускной трубой диаметром 80 сантиметров. Местные каждый раз пытались устранить проблему своими силами, но стихия оказывалась сильнее. В прошлом году через портал Госуслуг Евгений Семёнов написал об этом Радию Хабирову. Спустя короткое время в деревню заехали рабочие на спецтехнике и за две недели решили многолетний вопрос.

Сегодня это водопропускная система уже полностью с откосами, залитая бетоном, полтора метра. Поэтому мы уверены, что весенний паводок эти трубы выдержат.

Евгений Семёнов, житель д. Тулубаево

Жители теперь не только ежедневно пользуются новой переправой, но и планируют благоустроить территорию — установить на берегу ручья беседки и скамейки.

В масштабах республики этот мост не такой значительный. Но для наших жителей это большой вспомогательный мост. Все поля у нас на той стороне находятся. Поэтому вся техника крупная переезжает отсюда. Для нас это большой важный объект. Поэтому большое спасибо Радию Фаритовичу за его помощь.

Сергей Ходак, глава Дёмского сельсовета

Благодарные жители деревни Тулубаево не только ежедневно пользуются новым гидросооружением, но и следят за его техническим состоянием. Соседи по очереди очищают трубы от забившегося мусора.

