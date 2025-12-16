В Башкирии жители посёлка обнаружили неизвестный источник воды

Неизвестный источник. В редакцию нашего канала обратились жители уфимского поселка Тимашево. Они рассказали, что круглый год по их улице течёт вода. И даже зимой она не останавливается, превращаясь в ледовую проблему. При этом откуда бьёт такой ключ, остаётся неизвестным, и вариантов может быть много.

С наступлением холодов пенсионерка Фания Шарипова вооружается лопатой, а её внук – ледорубом. Перед своими воротами им приходится регулярно прорубать канавку, чтобы вода не пошла в сторону их участка. Женщина говорит, что уже третью зиму так.

Превращаясь в лёд, вода создаёт самые разные проблемы. Кому-то даже пришлось поднять уровень ворот и калитки, чтобы они не примёрзли. Бывало, что и колёса машин захватывал коварный лёд. От постоянно текущей воды страдают владельцы нескольких участков. Люди говорят, что непонятно откуда бьёт неиссякаемый источник.

Представители администрации Орджоникидзевского района отметили, что вода зимой течёт не только в этом месте, но и в других частях посёлка. Где-то люди обустроили канавы и водопропускные трубы.

Эксперты рекомендуют жителям обратиться с коллективной жалобой в местную администрацию и надзорные органы, чтобы были проведены различные исследования и наконец выяснилось, откуда выходит вода.