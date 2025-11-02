За сутки на дорогах Башкирии задержали 49 нетрезвых водителей

Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, семь из них сели за руль в состоянии опьянения повторно. Всего за сутки было выявлено более 1450 нарушений ПДД, в том числе 8 случаев управления автомобилем водителями, лишенными прав, и 31 случай управления без водительского удостоверения.