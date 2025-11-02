За сутки на дорогах Башкирии задержали 49 нетрезвых водителей

В Башкирии подвели итоги республиканской операции «Трезвый водитель» за минувшие сутки. В ходе рейдов сотрудники ГАИ задержали 49 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, семь из них сели за руль в состоянии опьянения повторно. Всего за сутки было выявлено более 1450 нарушений ПДД, в том числе 8 случаев управления автомобилем водителями, лишенными прав, и 31 случай управления без водительского удостоверения.
Напомним, операция «Трезвый водитель» продлится до 5 ноября. Сообщить о нарушениях со стороны водителей или пешеходов можно по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или через чат-бот ГАИ: @GIBDDRB_02bot.
Видео: Владимир Севастьянов, ТГ.