В Башкирии спасатели эвакуировали рыбака с неисправной лодкой

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС оказали помощь рыбаку на реке Юрюзань вблизи деревни Новые Каратавлы. 41-летний мужчина своевременно обратился за помощью, обнаружив неисправность своей резиновой лодки во время рыбалки.

Специалисты оперативно эвакуировали рыбака до берега, где находился его автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ведомства, медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Спасатели напоминают правила безопасности на воде:

— перед выходом на воду тщательно проверяйте плавсредство, весла и спасательное оборудование;

— откажитесь от выхода на воду при неблагоприятных погодных условиях;

— при первых признаках неисправности немедленно возвращайтесь к берегу;

— в экстренных ситуациях звоните по номеру 112.